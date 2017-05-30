Авторы Tekken 7 установят в игру Denuvo

Компания Bandai Namco заявила о том, что файтинг Tekken 7 получит защиту от пиратства. Разработчики используют систему Denuvo.

Denuvo защитит Tekken 7 от пиратства Фото: © CAPCOM USA, INC.

Помимо этого, Bandai Namco планирует добавить поддержку антипиратской защиты Denuvo в боевик Agents of Mayhem, который выйдет 18 августа 2017 года.