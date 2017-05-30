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Опубликовано 30 мая 2017, 09:34

Авторы Tekken 7 установят в игру Denuvo

Разработчики уверены, что антипиратская система позволит защитить новый файтинг от взлома.

Фото: &copy; CAPCOM USA, INC.

Фото: © CAPCOM USA, INC.

Компания Bandai Namco заявила о том, что файтинг Tekken 7 получит защиту от пиратства. Разработчики используют систему Denuvo.

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Denuvo защитит Tekken 7 от пиратства

Фото: © CAPCOM USA, INC.

Помимо этого, Bandai Namco планирует добавить поддержку антипиратской защиты Denuvo в боевик Agents of Mayhem, который выйдет 18 августа 2017 года.

Напомним, что новый файтинг Tekken 7 станет доступен уже 2 июня 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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