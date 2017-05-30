Авторы Overwatch планируют добавлять до четырёх новых героев в год

Геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан заявил, что сейчас у компании Blizzard нет определённого числа героев для шутера, которые должны быть введены в игру. Разработчик согласен, что появление новых персонажей в Overwatch замедляется.

В Overwatch будет появляться до четырёх новых героев в год Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Джефф Каплан уверен, что оптимальное число новых героев — три-четыре в год. По словам разработчика, придумать новых персонажей, которые не будут повторять уже существующих, — не так просто, как кажется.