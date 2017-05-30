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Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 10:02

Авторы Overwatch планируют добавлять до четырёх новых героев в год

Разработчики из Blizzard уверены, что ставку нужно делать на качество, а не на количество.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан заявил, что сейчас у компании Blizzard нет определённого числа героев для шутера, которые должны быть введены в игру. Разработчик согласен, что появление новых персонажей в Overwatch замедляется.

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В Overwatch будет появляться до четырёх новых героев в год

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Джефф Каплан уверен, что оптимальное число новых героев — три-четыре в год. По словам разработчика, придумать новых персонажей, которые не будут повторять уже существующих, — не так просто, как кажется.

Напомним, сейчас студия Blizzard проводит праздничное мероприятие в часть годовщины с момента выхода Overwatch.

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Сергей Сурепин
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