Microsoft осталась довольна первыми отзывами подписчиков Xbox Game Pass
Разработчики заявили, что игроки хвалят новый сервис. Американская корпорация довольна таким стартом.
Фото: © facebook.com/xbox
На прошлой неделе американская корпорация Microsoft объявила о запуске сервиса Xbox Game Pass. Сейчас он находится на стадии тестирования и доступен подписчикам Xbox Live Gold.
Подписчики Xbox Game Pass хвалят новый сервис Microsoft
Фото: © facebook.com/xbox
Руководитель игрового подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что желающих протестировать сервис оказалось много, а отзывы были положительные.
Напомним, официальный запуск сервиса Xbox Game Pass состоится 1 июня 2017 года. Цена — 600 рублей в месяц. Подписчики будут получать доступ к играм для консоли Xbox One.