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Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 10:27

Microsoft осталась довольна первыми отзывами подписчиков Xbox Game Pass

Разработчики заявили, что игроки хвалят новый сервис. Американская корпорация довольна таким стартом.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/xbox

Фото: © facebook.com/xbox

На прошлой неделе американская корпорация Microsoft объявила о запуске сервиса Xbox Game Pass. Сейчас он находится на стадии тестирования и доступен подписчикам Xbox Live Gold.

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Подписчики Xbox Game Pass хвалят новый сервис Microsoft

Фото: © facebook.com/xbox

Руководитель игрового подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что желающих протестировать сервис оказалось много, а отзывы были положительные.

Напомним, официальный запуск сервиса Xbox Game Pass состоится 1 июня 2017 года. Цена — 600 рублей в месяц. Подписчики будут получать доступ к играм для консоли Xbox One.

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Сергей Сурепин
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