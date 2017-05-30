Microsoft осталась довольна первыми отзывами подписчиков Xbox Game Pass

На прошлой неделе американская корпорация Microsoft объявила о запуске сервиса Xbox Game Pass. Сейчас он находится на стадии тестирования и доступен подписчикам Xbox Live Gold.

Подписчики Xbox Game Pass хвалят новый сервис Microsoft Фото: © facebook.com/xbox

Руководитель игрового подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что желающих протестировать сервис оказалось много, а отзывы были положительные.