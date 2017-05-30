Авторы Max Payne впервые выставили акции на продажу

В апреле 2017 года компания Remedy Entertainment объявила о проведении IPO и выходе на биржу NASDAQ. Разработчики уверены, что деньги, которые будут получены в ходе размещения акций на бирже, будут покрывать расходы на создание сразу нескольких будущих проектов.

Компания Remedy Entertainment выставила свои акции на продажу Фото: © flickr / Max Payne 3

Сейчас оценочная стоимость акция финской студии составляет около 85 миллионов долларов.