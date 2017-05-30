Авторы Max Payne впервые выставили акции на продажу
Теперь компания Remedy Entertainment распространяет свои ценные бумаги через биржу NASDAQ.
В апреле 2017 года компания Remedy Entertainment объявила о проведении IPO и выходе на биржу NASDAQ. Разработчики уверены, что деньги, которые будут получены в ходе размещения акций на бирже, будут покрывать расходы на создание сразу нескольких будущих проектов.
Компания Remedy Entertainment выставила свои акции на продажу
Сейчас оценочная стоимость акция финской студии составляет около 85 миллионов долларов.
Напомним, до этого Remedy Entertainment начала работать над одиночной кампанией шутера CrossFire 2 и экшеном от третьего лица под кодовым названием Project 7. Произошло это после разрыва отношений с Microsoft; следующие проекты студии будет издавать 505 Games.