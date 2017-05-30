Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 10:59

Авторы Max Payne впервые выставили акции на продажу

Теперь компания Remedy Entertainment распространяет свои ценные бумаги через биржу NASDAQ.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Max Payne 3

Фото: © flickr / Max Payne 3

В апреле 2017 года компания Remedy Entertainment объявила о проведении IPO и выходе на биржу NASDAQ. Разработчики уверены, что деньги, которые будут получены в ходе размещения акций на бирже, будут покрывать расходы на создание сразу нескольких будущих проектов.

image

Компания Remedy Entertainment выставила свои акции на продажу

Фото: © flickr / Max Payne 3

Сейчас оценочная стоимость акция финской студии составляет около 85 миллионов долларов.

Напомним, до этого Remedy Entertainment начала работать над одиночной кампанией шутера CrossFire 2 и экшеном от третьего лица под кодовым названием Project 7. Произошло это после разрыва отношений с Microsoft; следующие проекты студии будет издавать 505 Games.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • quantumbreak
  • maxpayne
  • alanwake
  • remedy
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar