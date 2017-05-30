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Опубликовано 29 мая 2017, 22:10

В Узбекистане запретили несуществующую компьютерную игру

Посетители в компьютерном клубе. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Посетители в компьютерном клубе. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Она, как и 38 других игр, может быть использована "для пропаганды насилия и порнографии в стране".

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана запретило ещё не выпущенную третью часть компьютерной игры Left 4 Dead. Список всех игр, которые не рекомендуются к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории страны, опубликован на сайте агентства.

Всего под запрет попало 38 игр, среди которых: GTA: San Andreas, Mass Effect, Mafia 2, Dead Space, Postal 2, серия Hitman, Mortal Kombat X, Silent Hill, The Sims 3 и другие. Они, по мнению агентства, могут быть использованы "для пропаганды насилия, порнографии, подрыва безопасности и общественно-политической стабильности в стране".

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Артём Андреев
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