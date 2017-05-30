В Узбекистане запретили несуществующую компьютерную игру

Она, как и 38 других игр, может быть использована "для пропаганды насилия и порнографии в стране".

Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана запретило ещё не выпущенную третью часть компьютерной игры Left 4 Dead. Список всех игр, которые не рекомендуются к ввозу, воспроизведению (изготовлению) и распространению на территории страны, опубликован на сайте агентства.