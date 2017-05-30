КНДР подтвердила информацию о запуске очередной баллистической ракеты

Ранее эксперты предполагали, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, но официального подтверждения этой информации не было.

Северная Корея подтвердила информацию, что рано утром в понедельник, 29 мая, произвела запуск очередной — уже третьей за май — баллистической ракеты.

Агентство Reuters, ссылаясь на официальных лиц Южной Кореи, уточняет, что ракета относилась к классу "Скад" и пролетела около 450 километров.