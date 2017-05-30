Авторы Minecraft добавят в игру персонажей из мультсериала "Время приключений"

Студия Mojang, которая ответственна за разработку популярной игры Minecraft, поделилась новой информацией о будущих обновлениях. Теперь в игре появятся персонажи из мультсериала "Время приключений" (Adventure Time).

"Время приключений" — популярный мультипликационный сериал, который рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире.

В Minecraft появятся герои мультсериала "Время приключений" Скриншот © L!FE