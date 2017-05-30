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Опубликовано 30 мая 2017, 14:16

Авторы Minecraft добавят в игру персонажей из мультсериала "Время приключений"

В популярной игре Minecraft появятся Финн и Джейк — персонажи мультсериала "Время приключений".

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Студия Mojang, которая ответственна за разработку популярной игры Minecraft, поделилась новой информацией о будущих обновлениях. Теперь в игре появятся персонажи из мультсериала "Время приключений" (Adventure Time).

"Время приключений" — популярный мультипликационный сериал, который рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире.

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В Minecraft появятся герои мультсериала "Время приключений"

Скриншот © L!FE

Пока разработчики не называют точную дату выхода дополнения для Minecraft.

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Сергей Сурепин
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