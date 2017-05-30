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Опубликовано 30 мая 2017, 06:30

Лодка с мигрантами загорелась и взорвалась в Средиземном море

Лодка с мигрантами. Фото: Twitter/@fap_emfa

Лодка с мигрантами. Фото: Twitter/@fap_emfa

Военно-воздушные силы Португалии засняли момент начала пожара и спасение группы людей.

В Средиземном море на надувной лодке, в которой находилось 34 мигранта, произошёл пожар. По данным военно-воздушных сил Португалии, с мотора огонь быстро перекинулся на само судно.

Инцидент произошёл неподалёку от берегов Испании. Сообщается, что никто из мигрантов не пострадал.

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Кирилл Бондарь
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