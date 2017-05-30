Лодка с мигрантами загорелась и взорвалась в Средиземном море
Лодка с мигрантами. Фото: Twitter/@fap_emfa
Военно-воздушные силы Португалии засняли момент начала пожара и спасение группы людей.
В Средиземном море на надувной лодке, в которой находилось 34 мигранта, произошёл пожар. По данным военно-воздушных сил Португалии, с мотора огонь быстро перекинулся на само судно.
#rpfap Força Aérea salva 34 migrantes vítimas de explosão no Mediterrâneo. Esquadra 502 decisiva no salvamento. https://t.co/R034ZBMGXX pic.twitter.com/5eANfMPVgT— Força Aérea (@fap_emfa) 29 мая 2017 г.
Инцидент произошёл неподалёку от берегов Испании. Сообщается, что никто из мигрантов не пострадал.