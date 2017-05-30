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Опубликовано 30 мая 2017, 13:34

Компания Sony прекратила производство консоли PlayStation 3

Фото &copy; EAST NEWS

Фото © EAST NEWS

Спустя десять с половиной лет японская корпорация отказывается от популярной консоли.

О планах прекратить производство консоли PlayStation 3 компания Sony объявила в марте 2017 года. Последняя версия консоли, которая поступила в продажу, — стандартная модель с жёстким диском на 500 гигабайт. Поставки устройства были прекращены с 29 мая.

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Sony прекратила производство PlayStation 3

Фото © EAST NEWS

Впервые продажи PlayStation 3 стартовали в 2006 году. За это время было реализовано более 80 миллионов консолей — PlayStation 3 занимает седьмую строчку в рейтинге самых продаваемых консолей. На первом месте этого рейтинга находится приставка PlayStation 2, того же производителя.

Напомним, что продажи актуальной консоли Sony — PlayStation 4 — составляют сейчас 60 миллионов коробок. Устройство начали распространять в 2013 году.

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Сергей Сурепин
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