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Опубликовано 30 мая 2017, 13:03

Авторы Call of Duty: WWII добавят в игру операцию "Кобра"

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Шутер про Вторую мировую войну станет первой игрой, которая расскажет об этой операции.

Руководитель студии Sledgehammer Games Гленн Скофилд заявил о том, что Call of Duty: WWII станет аутентичным шутером о Второй мировой войне. Игра будет основана на реальных событиях. Вместе с этим разработчики раскрыли подробности об операции, которую затронет новая часть Call of Duty.

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В Call of Duty: WWII появится операция "Кобра"

Фото © Wikimedia Commons

Одной из миссий Call of Duty: WWII станет операция "Кобра". Её проведение началось 25 июля 1944 года — спустя семь недель после вторжения в Нормандию. Цель операции — позволить войскам союзников провести эвакуацию из Германии. Операция "Кобра" стала самой крупной бомбардировкой в истории: задействовано было три тысячи самолётов США.

Шутер Call of Duty: WWII станет первой игрой в истории, которая расскажет о событиях этой операции.

Напомним, выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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