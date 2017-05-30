Авторы Call of Duty: WWII добавят в игру операцию "Кобра"
Фото © Wikimedia Commons
Шутер про Вторую мировую войну станет первой игрой, которая расскажет об этой операции.
Руководитель студии Sledgehammer Games Гленн Скофилд заявил о том, что Call of Duty: WWII станет аутентичным шутером о Второй мировой войне. Игра будет основана на реальных событиях. Вместе с этим разработчики раскрыли подробности об операции, которую затронет новая часть Call of Duty.
В Call of Duty: WWII появится операция "Кобра"
Фото © Wikimedia Commons
Одной из миссий Call of Duty: WWII станет операция "Кобра". Её проведение началось 25 июля 1944 года — спустя семь недель после вторжения в Нормандию. Цель операции — позволить войскам союзников провести эвакуацию из Германии. Операция "Кобра" стала самой крупной бомбардировкой в истории: задействовано было три тысячи самолётов США.
Шутер Call of Duty: WWII станет первой игрой в истории, которая расскажет о событиях этой операции.
Напомним, выход Call of Duty: WWII запланирован на 3 ноября. Игра будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One.