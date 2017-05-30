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Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 12:32

Blizzard намекает на появление новой карты для Overwatch

В скором времени популярный многопользовательский шутер получит обновление с новой игровой картой.

Фото &copy; Flickr/STR-MS

Фото © Flickr/STR-MS

Студия Blizzard на официальном сайте многопользовательского шутера Overwatch опубликовала информацию, которая намекает на появление в игре новой карты.

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В скором времени Overwatch получит новую карту

Фото © Flickr/STR-MS

Судя по описанию, новой картой станет колония под названием "Горизонт". Именно в этой колонии всё своё детство провёл один из персонажей Overwatch — сверхразумная горилла Уинстон.

Предполагается, что официальный анонс новой карты состоится после проведения праздничного внутриигрового мероприятия, которое посвящено годовщине с момента выхода Overwatch. Праздничный ивент завершается 12 июня 2017 года.

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Сергей Сурепин
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