Blizzard намекает на появление новой карты для Overwatch

Студия Blizzard на официальном сайте многопользовательского шутера Overwatch опубликовала информацию, которая намекает на появление в игре новой карты.

В скором времени Overwatch получит новую карту Фото © Flickr/STR-MS

Судя по описанию, новой картой станет колония под названием "Горизонт". Именно в этой колонии всё своё детство провёл один из персонажей Overwatch — сверхразумная горилла Уинстон.