Blizzard намекает на появление новой карты для Overwatch
В скором времени популярный многопользовательский шутер получит обновление с новой игровой картой.
Студия Blizzard на официальном сайте многопользовательского шутера Overwatch опубликовала информацию, которая намекает на появление в игре новой карты.
В скором времени Overwatch получит новую карту
Судя по описанию, новой картой станет колония под названием "Горизонт". Именно в этой колонии всё своё детство провёл один из персонажей Overwatch — сверхразумная горилла Уинстон.
Предполагается, что официальный анонс новой карты состоится после проведения праздничного внутриигрового мероприятия, которое посвящено годовщине с момента выхода Overwatch. Праздничный ивент завершается 12 июня 2017 года.