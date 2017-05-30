Саундтрек к "Ведьмаку-3" выйдет на виниле

Изначально музыка к одной из лучших ролевых игр последнего времени была выпущена на дисках.

Звукозаписывающая компания Spacelab9 выпустит виниловый альбом с саундтреками из игры "Ведьмак-3: Дикая охота". В него войдут два диска серого цвета в конверте с авторскими артами.

На виниле выйдет саундтрек к игре "Ведьмак-3" Фото © Wikimedia Commons

Из анонса стало известно, что в виниловое издание войдут четыре песни, до этого бывшие эксклюзивом комплекта предварительного заказа игры: Fields of Ard Skellig, Ladies of the Woods, Merchants of Novigrad и Hunt or Be Hunted.