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Опубликовано 30 мая 2017, 11:25

Electronic Arts покажет на E3 2017 ранее не анонсированную игру

Новая игра будет продемонстрирована во время проведения конференции корпорации Microsoft.

Фото: &copy; facebook.com/ea.ru

Фото: © facebook.com/ea.ru

Журналисты портала Windows Central сообщили, что они получили доступ к документации Microsoft и узнали новую информацию о предстоящей конференции американской корпорации. Это же касается проектов для консоли Project Scorpio.

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Компания Electronic Arts представит новую игру на E3 2017

Фото: © facebook.com/ea.ru

По информации журналистов, компания Electronic Arts в рамках конференции Microsoft покажет ранее не анонсированную игру. Скорее всего, речь идёт о проекте с кодовым названием Dylan.

Также из документации Microsoft стало известно, что Star Wars Battlefront II работает на консоли Project Scorpio в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

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Сергей Сурепин
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