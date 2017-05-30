Electronic Arts покажет на E3 2017 ранее не анонсированную игру
Новая игра будет продемонстрирована во время проведения конференции корпорации Microsoft.
Журналисты портала Windows Central сообщили, что они получили доступ к документации Microsoft и узнали новую информацию о предстоящей конференции американской корпорации. Это же касается проектов для консоли Project Scorpio.
Компания Electronic Arts представит новую игру на E3 2017
По информации журналистов, компания Electronic Arts в рамках конференции Microsoft покажет ранее не анонсированную игру. Скорее всего, речь идёт о проекте с кодовым названием Dylan.
Также из документации Microsoft стало известно, что Star Wars Battlefront II работает на консоли Project Scorpio в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.