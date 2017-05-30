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Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 11:31

В Госдуме предложили создать комиссию из блогеров

Фото &copy; Flickr/Isriya Paireepairit

Фото © Flickr/Isriya Paireepairit

Такое предложение внёс самый молодой депутат нижней палаты парламента Василий Власов.

По мнению 21-летнего политика, состоящая из блогеров комиссия необходима Государственной думе, так как россияне всё чаще отказываются от просмотра телевидения в пользу Интернета. Власов считает, что благодаря блогерам госорганы будут эффективнее работать с пользователями Сети, пишет RT.

Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействию с гражданами в Сети

Василий Власов, депутат Госдумы РФ

Василий Власов также заявил, что блогеры смогут информировать подписчиков о готовящихся в Госдуме проектах, а также участвовать в их обсуждении. При этом каждый член комиссии должен будет консультировать тот комитет, который ближе всего к его тематике.

Если обсуждается законопроект, связанный с ПДД и автомобилями, то нужно привлекать блогеров, которые занимаются автомобильной тематикой. Если мы обсуждаем молодёжную политику, то надо общаться с популярным в молодёжной среде блогером

Василий Власов, депутат Госдумы РФ

22 мая известный российский видеоблогер Саша Спилберг выступила в Госдуме на парламентских слушаниях о молодёжной политике. В своей речи она посоветовала депутатам "стать прозрачнее" и делиться своей жизнью в соцсетях.

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Алексей Глинкин
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