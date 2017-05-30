Российский беспилотник установил рекорд мира в Гималаях

Уточняется, что полёт аппарата начался в 9:45 из непальской деревни Тенгбоче, расположенной на высоте 3867 метров над уровнем моря. Приблизительно через час непрерывного подъёма БПЛА достиг высочайшей точки планеты — вершины Эвереста (Джомолунгма) высотой 8848 метров, совершил облёт горы и благополучно вернулся в базовый лагерь. При этом максимальная высота, на которую поднялся беспилотник, была зафиксирована на отметке 9333 метра, что подтвердили государственные органы Непала. Общее полётное время составило 1 час 35 минут. Весь полёт фиксировался на видео в разрешении Full HD.