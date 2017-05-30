Российский беспилотник установил рекорд мира в Гималаях
На испытаниях БПЛА установил мировой рекорд высоты, облетая пик горы Эверест, передаёт "Деловая трибуна".
В Книгу рекордов Гиннесса уже подали заявку на регистрацию достижения — 9333 метра. Рекорд был поставлен на беспилотнике SKAT 640 4G TERRA производства российской компании ООО "Системы Скат".
Уточняется, что полёт аппарата начался в 9:45 из непальской деревни Тенгбоче, расположенной на высоте 3867 метров над уровнем моря. Приблизительно через час непрерывного подъёма БПЛА достиг высочайшей точки планеты — вершины Эвереста (Джомолунгма) высотой 8848 метров, совершил облёт горы и благополучно вернулся в базовый лагерь. При этом максимальная высота, на которую поднялся беспилотник, была зафиксирована на отметке 9333 метра, что подтвердили государственные органы Непала. Общее полётное время составило 1 час 35 минут. Весь полёт фиксировался на видео в разрешении Full HD.
Важно отметить, что полёт был осуществлён на серийном беспилотном летательном комплексе, который для достижения результата не подвергался специальным доработкам. SKAT 640 4G TERRA является беспилотным самолётом аэродинамической конфигурации "летающее крыло", оборудованным электрическим мотором.
Российский беспилотник установил рекорд высоты в Гималаях