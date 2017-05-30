Милонов предлагает продавать интимные товары только по назначению врача

По его мнению, как и порнография, такая продукция вызывает у россиян "нездоровый интерес к сексу".

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов решил добиваться лицензирования товаров для взрослых из секс-шопов, а затем и их продажи только по назначению врача.

— Прошу вас рассмотреть возможность категорию интимных товаров включить в категории лекарственных средств, лекарственных препаратов и медицинских изделий, — цитирует "Интерфакс" письмо, которое Милонов направил главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Таким образом народный избранник предлагает ввести контроль за продажей интимных товаров, как это сейчас происходит с лекарствами и медицинскими изделиями.

— При этом распространение указанных товаров будет требовать лицензирования, а также их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача, — поясняет Милонов.