Депутаты Госдумы отправились на военные сборы

Пресс-служба Минобороны России сообщает, что более 500 депутатов, сенаторов и других чиновников привлечены к трёхдневным учебно-методическим занятиям офицеров запаса, которые начались с выполнения нормативов физической подготовки в спортивном центре ЦСКА.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал, что нормативы по физической подготовке будут сдавать на базе армейского клуба. Во второй день в Академии Генштаба будет прочитан курс лекций по военной политике государства, а также состоится демонстрация учебно-материальной базы вуза. А на третий день на полигоне Алабино проведут стрельбы из стрелкового оружия и бронетанковой техники.

По окончании сборов в парке "Патриот" руководство Минобороны подведёт итоги, а успешно сдавшим зачёты и выполнившим нормативы депутатам и сенаторам будут присвоены первые и очередные воинские звания офицеров.

Главная цель занятий — совершенствование военных знаний, полевой выучки и навыков в применении штатного вооружения и военной техники в современном бою. Уточняется, что помимо сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы к занятиям привлекаются также сотрудники Центральной избирательной комиссии, Счётной палаты, а также Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.