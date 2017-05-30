Лексус и Вован разыграли премьера Черногории от имени Порошенко

В разговоре с пранкерами Душко Маркович честно рассказал о вступлении Черногории в НАТО, об отношении к России и о разногласиях внутри страны.

На днях российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Вован и Лексус) позвонили премьер-министру Черногории Душко Марковичу и поговорили с ним от имени президента Украины Петра Порошенко. Запись беседы они выложили в Сеть.

В частности, премьер поделился подробностями, как принималось решение о вступлении Черногории в НАТО. Напомним, процедура голосования за вступление в альянс прошла в парламенте, референдума не было, а значит, и мнением граждан никто, по сути, не интересовался.

Мы не хотели идти на референдум, потому что по конституции нет у нас такой обязанности. Кроме того, организация референдума открыла бы политическое пространство для различных махинаций России Премьер-министр Черногории Душко Маркович

В конце разговора Лексус от лица Порошенко заявил, что прямо сейчас поднимает тост и пьёт за Черногорию "чистейший спирт". В ответ Маркович выразил надежду на скорую личную встречу и развитие двусторонних отношений.

Кроме того, пранкеры дозвонились и до бывшего премьера Черногории — Мило Джукановича. В разговоре с ним организаторы розыгрыша представились премьером Украины Владимиром Гройсманом. Джуканович прокомментировал судьбу тех, кто выступает против НАТО.

Экс-премьер Черногории Мило Джуканович. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Действительно в черногорском обществе существуют разногласия. Эта проблема чувствовалась ещё раньше, в некоторых других вопросах. Часть населения возражала против нашей независимости, хотела, чтобы мы остались вместе с Сербией. Сейчас эта оппозиция активно хочет, чтобы мы не входили в ЕС, чтобы наши отношения базировались на дружбе с Россией, — рассказал экс-премьер Черногории.

В ходе беседы Мило Джуканович пообещал оказать "Гройсману" личную услугу. Так, пранкеры предложили построить в Черногории шоколадные фабрики в обмен на то, что фирмы украинского премьера будут вычеркнуты из госреестра балканской страны.

— Я понимаю, о чём вы говорите. Вы можете направить ко мне людей, которые получат чёткие инструкции, что нужно сделать. И я вам помогу всё сделать, — ничуть не смутился от такой просьбы Джуканович.

Организаторы розыгрыша премьеров — пранкеры Лексус и Вован. Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько