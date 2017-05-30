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Опубликовано 30 мая 2017, 15:28

Лексус: Премьеру Черногории дозвонились, пока он был на саммите НАТО

Пранкер Лексус.&nbsp;Фото:&copy; РИА Новости/Александр Полегенько

Пранкер Лексус. Фото:© РИА Новости/Александр Полегенько

По словам пранкеров, Маркович нисколько не удивился звонку "Порошенко" и охотно отвечал на вопросы.

Телефонный разговор российских пранкеров Лексуса и Вована с премьер-министром Черногории Душко Марковичем от имени президента Украины Петра Порошенко состоялся, пока черногорский премьер был на саммите НАТО. Об этом Лайфу рассказал Лексус.

— Звонок был совершён, когда премьер находился на саммите НАТО, должен был встречаться с Трампом, когда Трамп его на этом саммите оттолкнул, — пояснил пранкер.

Он добавил, что дозвониться удалось по "обычным" дипломатическим каналам и звонок не вызвал удивления у Марковича.

— Беседовали около часа, обсудили темы, которые были интересны как РФ, так и Украине. Отвечал охотно на все вопросы, нисколько его не удивило, что я в разговоре признался, что пью чистый спирт, его нисколько не смутило, наоборот, сказал на русском "на здоровье", — напомнил Лексус содержание разговора, опубликованного в Сети.

Он также уточнил, что удалось дозвониться и до бывшего премьера Черногории — Мило Джукановича. В ходе беседы Джуканович, по словам Лексуса, прокомментировал инцидент с толчком Трампа, назвав такие действия неадекватными и недопустимыми.

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Нонна Амбарцумян
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