Лексус: Премьеру Черногории дозвонились, пока он был на саммите НАТО

По словам пранкеров, Маркович нисколько не удивился звонку "Порошенко" и охотно отвечал на вопросы.

Телефонный разговор российских пранкеров Лексуса и Вована с премьер-министром Черногории Душко Марковичем от имени президента Украины Петра Порошенко состоялся, пока черногорский премьер был на саммите НАТО. Об этом Лайфу рассказал Лексус.

— Звонок был совершён, когда премьер находился на саммите НАТО, должен был встречаться с Трампом, когда Трамп его на этом саммите оттолкнул, — пояснил пранкер.

Он добавил, что дозвониться удалось по "обычным" дипломатическим каналам и звонок не вызвал удивления у Марковича.

— Беседовали около часа, обсудили темы, которые были интересны как РФ, так и Украине. Отвечал охотно на все вопросы, нисколько его не удивило, что я в разговоре признался, что пью чистый спирт, его нисколько не смутило, наоборот, сказал на русском "на здоровье", — напомнил Лексус содержание разговора, опубликованного в Сети.