СМИ: Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Англии
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
Сейчас, по данным "Известий", футбольный специалист ведёт переговоры с одним из клубов.
Экс-наставник ЦСКА и сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий в ближайшие дни получит разрешение на работу в Великобритании и, скорее всего, будет тренировать один из клубов второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
— Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов, — приводит издание слова своего собеседника.
Напомним, ранее СМИ связывали фамилию Слуцкого с клубами высшего футбольного дивизиона Англии — Премьер-лиги. Причём назывались как клубы-середняки типа "Уотфорда", так и лондонский "Челси", ставший в этом году чемпионом страны. Правда, руководство "Уотфорда" от кандидатуры Слуцкого отказалось, а Антонио Конте, который привёл "пенсионеров" к триумфу, почти наверняка продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.