СМИ: Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Англии

Сейчас, по данным "Известий", футбольный специалист ведёт переговоры с одним из клубов.

Экс-наставник ЦСКА и сборной РФ по футболу Леонид Слуцкий в ближайшие дни получит разрешение на работу в Великобритании и, скорее всего, будет тренировать один из клубов второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов, — приводит издание слова своего собеседника.