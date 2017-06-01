Спектакль для покупателя. Для кого США перехватили ракету?

Во вторник в ходе испытаний наземная система противоракетной обороны, размещённая в Калифорнии на базе ВВС Вандерберг, поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане. Это первый перехват имитатора межконтинентальной баллистической ракеты. До этого противоракетной обороне США приходилось иметь дело только с имитаторами ракет малой и средней дальности, а в этом случае ракета-мишень имела параметры баллистической ракеты на маршевом участке полёта, то есть обладала большей скоростью.

Про ПРО

Американская система противоракетной обороны задумывалась как эшелонированная и состоящая из нескольких типов ракет. Самым дальним заслоном в ней выступает Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полёта (Ground-Based Midcourse Defense), в которую на сегодня теоретически входит около 40 ракет GBI (Ground-Based Interceptor). Всего их планируется развернуть 225 штук, а затраты на систему к 2017 году достигнут 40 миллиардов долларов.

Каждая противоракета кроме трёх ступеней имеет ещё и выводимый в ближний космос кинетический перехватчик. Однако на практике их боеспособность пока неясна. Счётная палата США в 2014 году заключила, что такие ракеты "могут ограниченно перехватывать лишь простые ракетные угрозы". Тогда же было высказано мнение, что в обозримом будущем GBI не достигнут операционной готовности в силу того, что "при их проектировании были допущены ошибки". Ключевой проблемой системы является то, что она хорошо работает против баллистических ракет со стандартной траекторией, что не относится к новым российским ракетам.

Вторым "эшелоном" в ПРО работают ракеты SM-3. Эти трёхступенчатые ракеты можно развернуть не только на суше, но и на кораблях, что делает их носителей высокоподвижными. Всего планируется развернуть до 700 таких ракет, в том числе в Европе и на Дальнем Востоке. Однако на сегодня этот план далёк от завершения. К тому же ряд независимых работ физиков, не сотрудничающих с Минобороны США, поставил под вопрос эффективность таких противоракет против современных ракет средней дальности. Достоверно известно лишь, что эта ракета эффективна как противоспутниковое оружие (США испытали её в таком качестве несколько лет назад).

Третий "эшелон" — Terminal High Altitude Area Defense — противоракетный комплекс высотного заатмосферного перехвата на конечных участках траектории. Данная одноступенчатая антиракета — последний рубеж противоракетной обороны, предназначенный для перехвата тех боеголовок баллистических ракет, что прошли GBI, и тех ракет средней дальности, что прорвались через SM-3. Всего их по всей планете развёрнуто порядка 200. В отличие от GBI, это более зрелая разработка. США с этого года планируют развернуть их в Южной Корее для защиты от ракет КНДР. Однако есть сомнения, что и они могут перехватывать ракеты с высокими манёвренными возможностями типа "Искандер".

Сильные и слабые стороны

Свою систему противоракетной обороны Соединённые Штаты Америки тестируют не особенно часто. Ну и, если честно, не особенно удачно. За последние годы было совершено около тридцати пусков, из которых лишь семнадцать по ракетам-мишеням. Из этих семнадцати перехваты были успешно осуществлены только в восьми случаях.

С одной стороны, это не назвать выдающимся результатом, с другой — противоракетная оборона США, в отличие от России, урезана в пользу авиации. Количество истребителей в Америке таково, что на не самые высокие показатели противоракетной обороны можно закрыть глаза.

Однако если против самолётов противника американцам есть что противопоставить, то против ракет противника они не сильно помогут. Тут волей-неволей нужна именно система противоракетной обороны. И это не самая сильная сторона американских военных сил.

Вот и в данном случае перехват осуществлялся в наиболее простых, тепличных условиях, когда основное отличие от предыдущих учений только в скорости ракеты. Направление, координаты и прочие данные, даже согласно условиям испытаний, были известны заранее. В отличие от современных российских ракет, умеющих маневрировать во время полёта, здесь перехватывался самый простой и удобный для перехватывающей стороны вариант. И хотя предварительно было заявлено, что мишень баллистической ракеты не является копией северокорейской, по факту это было именно так.

Отдельно стоит отметить распространённое американцами заявление, что ракета поразила ракету прямым попаданием. Если учесть, что поражающий элемент такой ракеты — кинетический перехватчик, а говоря проще — металлическая болванка, то поразить ракету-мишень кроме как прямым попаданием она и не могла. Вот что бы сделала разогнанная до максимальных скоростей ракета-перехватчик, если бы мишень неожиданно сманеврировала, мы не узнаем, а американская сторона постарается сделать всё, чтобы никто об этом не узнал.

В общем и целом, по оценке специалистов, это грамотный, хорошо срежиссированный и проведённый военный спектакль. У американцев не отнять умения проводить такие мероприятия. Все СМИ пестрят громкими заголовками о перехвате баллистической ракеты, а вроде и ничего сверхъестественного не случилось.

Благодарные зрители

Для кого же проводились эти учения, кто должен был стать их основным зрителем? Понятно, что Северной Корее от них ни жарко ни холодно. Большинство жителей вряд ли узнают о произошедшем попросту потому, что на государственных каналах о таком не расскажут, а на самого Ким Чен Ына подобное представление вряд ли произведёт серьёзное впечатление.

Ким Чен Ын, затевая свои игры на грани фола, наверняка понимал, что одиночные успехи Северной Кореи до сих пор вряд ли серьёзно пугают американское военное руководство. У них другие задачи и цели, и страшно от запусков становится вовсе не заокеанским соседям, а Южной Корее и Японии.

Редкая северокорейская ракета долетит до середины Тихого океана, и даже меньше. Поэтому рассчитывать, что американцы стали опасаться всерьёз и бросились проводить учения, не стоит. Разве что американские налогоплательщики в очередной раз спокойно вздохнут и уверятся, что их налоги расходуются правильно. Заодно можно успокоить всех.

Ещё меньше этот запуск подействовал на военных России и Китая. Кроме как покивать головой, им и не получится по-другому отреагировать. Все знали о наземной системе противоракетной обороны, были в курсе, что она умеет. У этого спектакля есть другой, гораздо более благодарный зритель. Это страны, только собирающиеся купить у Америки услуги противоракетной обороны. Такой показательный пуск даёт понять Сеулу и Токио, что у США великолепные системы ПРО и что решение о размещении комплексов THAAD правильное и своевременное.

И если с ударом ракетами Tomahawk получилось не очень — часть потерялась, а оставшиеся сработали далеко не идеально, — то здесь всё вышло гладко и показательно. Баллистическая ракета летела, была сбита, уничтожена. Все довольны и рады. Такая вот реклама. А лишние вопросы — они никому не нужны.