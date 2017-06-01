Поклонская и истерика присосавшихся к бюджету либералов

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссёра Алексея Учителя, обратился с письмом к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, требуя "принять меры воспитательного характера" в отношении депутата Натальи Поклонской. Расстроила она до глубины души Добрынина и Учителя, например, инициированием проверки расходования бюджетных средств, выделенных на фильм "Матильда". Напомним, из 700 млн рублей бюджета фильма около 130 млн составили деньги государства.

Согласимся, требование отчитаться о расходовании бюджетных миллионов могло прийти в голову только глубоко тоталитарному человеку! "Мастера искусства" творят, "как видят", а государство (то есть мы с вами из своего кармана) обязано обеспечивать их средствами в тех объёмах, в которых режиссёру будет угодно запросить, а затем покорно принять и потребить конечный "продукт".

И ведь подобные тоталитарные рецидивы случаются сплошь и рядом. В феврале, например, Министерство культуры отказалось принять у Алексея Учителя фильм "Сокровища Ермака", так как 35 млн рублей режиссёр взял в 2014 году под один сценарий, а снял в итоге фильм совершенно по другому. На слуху и недавние обыски в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, которую следствие подозревает в хищениях выделенных из бюджета 217 млн рублей. Сатрапы! Хорошо хоть прочие деятели культуры, включая заграничных, оперативно вписались, а то ведь в самом деле — как в таких условиях проверок либеральным режиссёрам-инноваторам спокойно осваивать государственные деньги...

Если же серьёзно, мы видим интереснейшую ситуацию. Козырной картой либеральной оппозиции в последние годы стало будирование необоснованных и непрозрачных трат чиновников, подкреплённое завываниями о том, что когда сайт Навального требует от описанных фигур отчитаться, они нагло игнорируют это, то есть (в трактовке хозяина сего сайта) не только подтверждают свою коррупцию, но и проявляют неуважение ко всем россиянам в его лице. А тут адвокат-либерал (а что Добрынин либерал-западник, известно давно) требует от власти оставить в покое получившего 130 млн рублей из бюджета режиссёра, мол, да как вы смеете!

Между тем проверить бухгалтерию "Матильды" правоохранительные органы были просто обязаны после того, как некоторое время назад сайт The Insider опубликовал материал, где утверждалось, что выделенные на фильм средства тратились широко и весьма своеобразно (цитата из публикации: "Алексей Учитель вынес миллион долларов наличными в сумке"), в том числе на откаты высокопоставленным чиновникам. Отсутствие проверок позволяло не только плодить самые дикие слухи, но и "подтверждать" их, мол, видите, не расследует же это никто, "всё схвачено". Ох, какую красивую пропагандистскую схему взяла и поломала Поклонская!

И ещё интересный момент. Добрынин фактически потребовал от председателя Госдумы запрета на самостоятельную мысль и деятельность народных избранников, сославшись на монархические взгляды депутата. В этом он не одинок — истерика по поводу слов Поклонской о Николае Втором, когда пользователи соцсетей требовали выгнать её с поста, показала: плюрализм мнений этой среде явно не свойственен. Более того, они хотели бы видеть российский парламент именно таким, какой любят критиковать, — с безынициативными покорными марионетками/"кнопкодавами".

— Это её право, и ограничивать её в этом нельзя. Это нарушение закона, — ответил, как отчеканил, журналистам по этому поводу Володин. — Дума — место для дискуссий, высказывания разных позиций.

Это прозвучало почти как знаменитое столыпинское "Не запугаете!".