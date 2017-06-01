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Опубликовано 1 июня 2017, 09:59

Объявлен полный список игр для подписчиков PS Plus в июне

PlayStation официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в июне.

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

В июне обладатели подписки PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить экшен Killing Floor 2 и весь сезон приключенческой игры про подростков Life is Strange.

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Объявлена подборка игр PS Plus на июнь

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Для PS3 доступны станут игра в жанре roguelike — Abyss Odyssey и автосимулятор WRC 5: World Rally Championship. Обладатели портативной PS Vita смогут загрузить аркаду Spy Chameleon.

Также июньская подборка игр включает шутер с видом сверху в стиле киберпанк — Neon Chrome. Он будет доступен как на PS Vita, так и на PS4.

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Станислав Погорский
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