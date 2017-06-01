Объявлен полный список игр для подписчиков PS Plus в июне
PlayStation официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в июне.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
В июне обладатели подписки PS Plus и консоли PS4 смогут бесплатно загрузить экшен Killing Floor 2 и весь сезон приключенческой игры про подростков Life is Strange.
Объявлена подборка игр PS Plus на июнь
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Для PS3 доступны станут игра в жанре roguelike — Abyss Odyssey и автосимулятор WRC 5: World Rally Championship. Обладатели портативной PS Vita смогут загрузить аркаду Spy Chameleon.
Также июньская подборка игр включает шутер с видом сверху в стиле киберпанк — Neon Chrome. Он будет доступен как на PS Vita, так и на PS4.