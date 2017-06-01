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Опубликовано 1 июня 2017, 08:53

Компания Ubisoft сменила логотип

Коллаж: &copy; L!FE Фото: &copy;&nbsp;vk.com/ubisoft&nbsp;

Коллаж: © L!FE Фото: © vk.com/ubisoft 

Один из крупнейших издателей видеоигр Ubisoft представил новое минималистичное лого.

31 мая компания Ubisoft объявила о смене своего лого. Четвёртый по счёту логотип компании представляет собой минималистичную белую спираль с прозрачным фоном.

Предыдущая версия логотипа Ubisoft в виде синего круга со спиралью внутри использовалась компанией 14 лет — с 2003 года. При этом Ubisoft была основана в 1986 году.

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Ubisoft сменила свой логотип

У Ubisoft будет собственная пресс-конференция на выставке E3 2017, во время которой компания представит множество новых игр. Среди самых ожидаемых анонсов числятся Far Cry 5, новая Assassin's Creed и The Crew 2.

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Станислав Погорский
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