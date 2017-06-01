Компания Ubisoft сменила логотип
Коллаж: © L!FE Фото: © vk.com/ubisoft
Один из крупнейших издателей видеоигр Ubisoft представил новое минималистичное лого.
31 мая компания Ubisoft объявила о смене своего лого. Четвёртый по счёту логотип компании представляет собой минималистичную белую спираль с прозрачным фоном.
Introducing the new Ubisoft Swirl— Ubisoft (@Ubisoft) 31 мая 2017 г.
Check out the evolution of our logo over the last 30 years >> https://t.co/Unu4yxfAqZ || pic.twitter.com/Vw0cZWfUyb
Предыдущая версия логотипа Ubisoft в виде синего круга со спиралью внутри использовалась компанией 14 лет — с 2003 года. При этом Ubisoft была основана в 1986 году.
Ubisoft сменила свой логотип
У Ubisoft будет собственная пресс-конференция на выставке E3 2017, во время которой компания представит множество новых игр. Среди самых ожидаемых анонсов числятся Far Cry 5, новая Assassin's Creed и The Crew 2.