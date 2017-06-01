В Ливане запретили прокат "Чудо-женщины" из-за происхождения актрисы

Всего за пару часов до начала проката "Чудо-женщины" в Ливане местные власти официально запретили показ фильма. Причиной тому послужило происхождение исполнительницы главной роли Галь Гадот — актриса родилась в Израиле, с которым Ливан находится в состоянии войны.

Решение было принято комитетом Министерства экономики Ливана. В этой стране с 1955 года действует закон, запрещающий любые контакты с Израилем и израильтянами. Это включает в себя и запрет продукции Израиля.

Запрет проката "Чудо-женщины" оказался неожиданным, поскольку на территории Ливана ранее показывали картину "Бэтмен против Супермена", в которой также снялась Галь Гадот. Кроме того, ранее в стране прошёл предпремьерный показ отрывка "Чудо-женщины", тоже не попавший под запрет правительства.