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Опубликовано 1 июня 2017, 10:48

В Ливане запретили прокат "Чудо-женщины" из-за происхождения актрисы

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Власти Ливана отменили все сеансы нового супергеройского блокбастера Warner Bros. "Чудо-женщина".

Всего за пару часов до начала проката "Чудо-женщины" в Ливане местные власти официально запретили показ фильма. Причиной тому послужило происхождение исполнительницы главной роли Галь Гадот — актриса родилась в Израиле, с которым Ливан находится в состоянии войны.

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В Ливане запретили прокат "Чудо-женщины" из-за актрисы-израильтянки

Фото: © kinopoisk.ru

Решение было принято комитетом Министерства экономики Ливана. В этой стране с 1955 года действует закон, запрещающий любые контакты с Израилем и израильтянами. Это включает в себя и запрет продукции Израиля.

Запрет проката "Чудо-женщины" оказался неожиданным, поскольку на территории Ливана ранее показывали картину "Бэтмен против Супермена", в которой также снялась Галь Гадот. Кроме того, ранее в стране прошёл предпремьерный показ отрывка "Чудо-женщины", тоже не попавший под запрет правительства.

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Станислав Погорский
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