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Регион
Опубликовано 1 июня 2017, 09:24

Студия Crytek покажет новую игру на E3 2017

Компания Crytek привезёт свою новую игру Hunt: Showdown на выставку E3 2017 в июне.

Фото: &copy; press.crytek.com

Фото: © press.crytek.com

В июне 2014 года Crytek анонсировала кооперативный экшен от третьего лица Hunt: Horrors of the Gilded Age. После этого разработка игры была приостановлена, и до недавнего времени о проекте не было никаких новостей. Недавно Crytek представила тизер обновлённой игры, которая теперь называется Hunt: Showdown.

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Crytek покажет Hunt: Showdown на E3 2017

Компания сообщила, что Hunt: Showdown будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Там же будет впервые показан игровой процесс экшена.

Crytek не уточняет, будет ли Hunt: Showdown условно-бесплатной игрой, как задумывалось изначально, или будет продаваться за полную стоимость.

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Станислав Погорский
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