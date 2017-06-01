Студия Crytek покажет новую игру на E3 2017
Компания Crytek привезёт свою новую игру Hunt: Showdown на выставку E3 2017 в июне.
Фото: © press.crytek.com
В июне 2014 года Crytek анонсировала кооперативный экшен от третьего лица Hunt: Horrors of the Gilded Age. После этого разработка игры была приостановлена, и до недавнего времени о проекте не было никаких новостей. Недавно Crytek представила тизер обновлённой игры, которая теперь называется Hunt: Showdown.
Crytek покажет Hunt: Showdown на E3 2017
Компания сообщила, что Hunt: Showdown будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Там же будет впервые показан игровой процесс экшена.
Crytek не уточняет, будет ли Hunt: Showdown условно-бесплатной игрой, как задумывалось изначально, или будет продаваться за полную стоимость.