Студия Crytek покажет новую игру на E3 2017

В июне 2014 года Crytek анонсировала кооперативный экшен от третьего лица Hunt: Horrors of the Gilded Age. После этого разработка игры была приостановлена, и до недавнего времени о проекте не было никаких новостей. Недавно Crytek представила тизер обновлённой игры, которая теперь называется Hunt: Showdown.

Компания сообщила, что Hunt: Showdown будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Там же будет впервые показан игровой процесс экшена.

Crytek не уточняет, будет ли Hunt: Showdown условно-бесплатной игрой, как задумывалось изначально, или будет продаваться за полную стоимость.