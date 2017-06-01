EA тизерит новую игру Need for Speed
Скриншот: © L!FE. Фото: © twitter.com/NeedforSpeed
Компания EA показала промоизображение следующей игры в гоночной серии Need for Speed.
Официальный аккаунт Need for Speed в "Твиттере" выложил изображение новой игры в преддверии её скорого анонса.
Let's get this party started shall we? pic.twitter.com/kehx2Sj7jf— Need for Speed (@NeedforSpeed) 30 мая 2017 г.
На опубликованном изображении не удаётся сразу что-либо разглядеть из-за сильного тумана. Поклонники серии увеличили контрастность картинки и обнаружили очертания города, в которых угадывается силуэт здания, похожего на башню Спейс-Нидл. Исходя из этого, в Сети предполагают, что местом действия новой Need for Speed станет Сиэтл.
EA намекает на место действия новой Need for Speed
Новая Need for Speed будет представлена во время презентации EA на выставке E3 2017. Согласно последнему финансовому отчёту компании, новая часть серии должна выйти до конца марта 2018 года.