EA тизерит новую игру Need for Speed

На опубликованном изображении не удаётся сразу что-либо разглядеть из-за сильного тумана. Поклонники серии увеличили контрастность картинки и обнаружили очертания города, в которых угадывается силуэт здания, похожего на башню Спейс-Нидл. Исходя из этого, в Сети предполагают, что местом действия новой Need for Speed станет Сиэтл.