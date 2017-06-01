В Сети появился список бойцов Marvel vs Capcom: Infinite

Пользователь игрового форума NeoGAF под ником Ryce, заработавший авторитет достоверного источника, поделился списком бойцов файтинга Marvel vs Capcom: Infinite. Если верить утечке, в игре не будет персонажей из серии "Люди Икс".

Всего будет доступно 27 бойцов, половина из которых является героями Marvel, а другая происходит из игровых франшиз Capcom. В список вошли Артур, Крис Редфилд, Чунь Ли, Данте, Файербренд, Джеда, Monster Hunter, Морриган, Немезис, Рю, Спенсер, Страйдер Хирю, Mega Man X, Человек-муравей, Капитан Америка, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Гамора, Соколиный Глаз, Халк, Железный человек, Нова, Ракета и Грут, Человек-паук, Танос, Тор и Альтрон.

Судя по списку, Marvel решила намеренно включить в свой список героев, которые уже есть или в скором времени появятся в киновселенной Marvel Studios.

Marvel vs Capcom: Infinite выйдет на PC, PS4 и Xbox One 19 сентября этого года.