Названы самые миролюбивые страны

Россия, как и в 2016 году, расположилась в конце списка — на 151-м месте из 163 возможных.

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный "Глобальный индекс миролюбия", в котором анализируется ситуация в 163 странах. При исследовании учёные учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты.

В девятый раз лидером списка миролюбивых государств стала Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия, как и в 2016 году, расположилась на 151-м месте из 163.

Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.