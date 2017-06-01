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Регион
Опубликовано 1 июня 2017, 08:54

Названы самые миролюбивые страны

Цветок. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Carlo Allegri

Цветок. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Россия, как и в 2016 году, расположилась в конце списка — на 151-м месте из 163 возможных.

Лондонский институт экономики и мира опубликовал ежегодный "Глобальный индекс миролюбия", в котором анализируется ситуация в 163 странах. При исследовании учёные учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооружённые конфликты.

В девятый раз лидером списка миролюбивых государств стала Исландия. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Россия, как и в 2016 году, расположилась на 151-м месте из 163.

Аутсайдером списка стала Сирия. Выше находятся Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.

Самые заметные ухудшения, согласно индексу, произошли в Северной Америке, в основном за счёт США, которые опустились на 11 пунктов — до 114-го места. Самым мирным регионом остаётся Европа.

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Кирилл Бондарь
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