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Опубликовано 1 июня 2017, 13:02

Стала известна дата выхода новой игры про "Соника"

Вместе с этим издатель SEGA представил новый трейлер и начал принимать предварительные заказы.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания SEGA объявила официальную дату выхода новый игры про ежа Соника: платформер Sonic Mania будет доступен игрокам уже 15 августа 2017 года. Вместе с этим издатель опубликовал новый трейлер, приуроченный к открытию предварительного заказа.

По словам разработчиков, игроков ждут как новые локации, так и классические уровни. Среди персонажей для игры будут доступны Соник, Тейлз и Наклз.

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Новая игра про "Соника" выйдет 15 августа

Фото © Wikimedia Commons

Сейчас Sonic Mania доступна для предварительного заказа на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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