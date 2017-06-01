Стала известна дата выхода новой игры про "Соника"
Вместе с этим издатель SEGA представил новый трейлер и начал принимать предварительные заказы.
Фото © Wikimedia Commons
Компания SEGA объявила официальную дату выхода новый игры про ежа Соника: платформер Sonic Mania будет доступен игрокам уже 15 августа 2017 года. Вместе с этим издатель опубликовал новый трейлер, приуроченный к открытию предварительного заказа.
По словам разработчиков, игроков ждут как новые локации, так и классические уровни. Среди персонажей для игры будут доступны Соник, Тейлз и Наклз.
Новая игра про "Соника" выйдет 15 августа
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас Sonic Mania доступна для предварительного заказа на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.