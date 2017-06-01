Стала известна дата выхода новой игры про "Соника"

Компания SEGA объявила официальную дату выхода новый игры про ежа Соника: платформер Sonic Mania будет доступен игрокам уже 15 августа 2017 года. Вместе с этим издатель опубликовал новый трейлер, приуроченный к открытию предварительного заказа.

По словам разработчиков, игроков ждут как новые локации, так и классические уровни. Среди персонажей для игры будут доступны Соник, Тейлз и Наклз.

Новая игра про "Соника" выйдет 15 августа Фото © Wikimedia Commons