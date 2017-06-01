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Опубликовано 1 июня 2017, 14:07

Авторы Arma 3 выпустят бесплатное дополнение к игре

Игроки получат доступ к новой бесплатной карте с кооперативной миссией на десять пользователей.

Фото &copy; gamespot

Фото © gamespot

Студия Bohemia Interactive представила новое самостоятельное дополнение к военному симулятору Arma 3. Игра получила название Argo.

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Arma 3 получит новое самостоятельное дополнение Argo

Фото © gamespot

В новом дополнении игрокам будут доступны бесплатная карта с кооперативной миссией на десять пользователей и несколько новых сражений. Также разработчики добавят три новых онлайн-сражения для двух команд, в каждой из которых по пять человек.

Дополнение Argo появится в Steam уже 22 июня 2017 года.

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Сергей Сурепин
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