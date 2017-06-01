Авторы Arma 3 выпустят бесплатное дополнение к игре
Игроки получат доступ к новой бесплатной карте с кооперативной миссией на десять пользователей.
Фото © gamespot
Студия Bohemia Interactive представила новое самостоятельное дополнение к военному симулятору Arma 3. Игра получила название Argo.
Arma 3 получит новое самостоятельное дополнение Argo
Фото © gamespot
В новом дополнении игрокам будут доступны бесплатная карта с кооперативной миссией на десять пользователей и несколько новых сражений. Также разработчики добавят три новых онлайн-сражения для двух команд, в каждой из которых по пять человек.
Дополнение Argo появится в Steam уже 22 июня 2017 года.