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Опубликовано 1 июня 2017, 13:33

Blizzard тестирует новую карту для Overwatch

Разработчики добавили лунную колонию Горизонт на публичный тестовый сервер многопользовательского шутера.

Скриншот видео Folbi

Скриншот видео Folbi

Компания Blizzard официально представила новую карту для своего многопользовательского шутера Overwatch. Ей стала лунная колония под названием Горизонт.

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Лунная колония Горизонт — новая карта для Overwatch

Скриншот видео Folbi

Колония Горизонт — место, где своё детство провёл Уинстон, один из героев шутера, сверхразумная горилла. Лунная база оказалась опустошена после того, как обезьяны устроили на ней мятеж.

Сейчас новая карта доступна только для пользователей ПК — колония Горизонт появилась на публичном тестовом сервере. Компания Blizzard не называет дату выхода карты в общий доступ.

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Сергей Сурепин
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