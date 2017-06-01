Blizzard тестирует новую карту для Overwatch

Компания Blizzard официально представила новую карту для своего многопользовательского шутера Overwatch. Ей стала лунная колония под названием Горизонт.

Лунная колония Горизонт — новая карта для Overwatch Скриншот видео Folbi

Колония Горизонт — место, где своё детство провёл Уинстон, один из героев шутера, сверхразумная горилла. Лунная база оказалась опустошена после того, как обезьяны устроили на ней мятеж.