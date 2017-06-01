Blizzard тестирует новую карту для Overwatch
Разработчики добавили лунную колонию Горизонт на публичный тестовый сервер многопользовательского шутера.
Компания Blizzard официально представила новую карту для своего многопользовательского шутера Overwatch. Ей стала лунная колония под названием Горизонт.
Лунная колония Горизонт — новая карта для Overwatch
Колония Горизонт — место, где своё детство провёл Уинстон, один из героев шутера, сверхразумная горилла. Лунная база оказалась опустошена после того, как обезьяны устроили на ней мятеж.
Сейчас новая карта доступна только для пользователей ПК — колония Горизонт появилась на публичном тестовом сервере. Компания Blizzard не называет дату выхода карты в общий доступ.