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Опубликовано 1 июня 2017, 11:42

Английский университет открыл курс киберспорта

Новая дисциплина теперь доступна для студентов Стаффордширского университета. Обучение стартует в 2018 году.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/artubr

Фото: © flickr.com/artubr

Стаффордширский университет начал принимать студентов на трёхлетнюю программу обучения киберспорту. Новая дисциплина стартует в сентябре 2018 года. Курс будет сфокусирован на киберспортивном бизнесе.

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Университет в Великобритании будет учить ведению бизнеса в киберспорте

Этот курс впервые появился в Великобритании, однако ориентация на индустрию киберспорта сейчас всё чаще начинает встречаться в американских высших учебных заведениях. Аналогичную практику применяют университеты Дании, Филиппин и других стран.

У студентов будет возможность выбрать одну из дисциплин: Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone, League of Legends, Overwatch или Super Smash Bros. Отличники смогут получать стипендии в размере до двух тысяч фунтов стерлингов.

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Сергей Сурепин
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