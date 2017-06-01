Английский университет открыл курс киберспорта
Новая дисциплина теперь доступна для студентов Стаффордширского университета. Обучение стартует в 2018 году.
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Стаффордширский университет начал принимать студентов на трёхлетнюю программу обучения киберспорту. Новая дисциплина стартует в сентябре 2018 года. Курс будет сфокусирован на киберспортивном бизнесе.
Университет в Великобритании будет учить ведению бизнеса в киберспорте
Этот курс впервые появился в Великобритании, однако ориентация на индустрию киберспорта сейчас всё чаще начинает встречаться в американских высших учебных заведениях. Аналогичную практику применяют университеты Дании, Филиппин и других стран.
У студентов будет возможность выбрать одну из дисциплин: Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone, League of Legends, Overwatch или Super Smash Bros. Отличники смогут получать стипендии в размере до двух тысяч фунтов стерлингов.