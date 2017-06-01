Английский университет открыл курс киберспорта

Стаффордширский университет начал принимать студентов на трёхлетнюю программу обучения киберспорту. Новая дисциплина стартует в сентябре 2018 года. Курс будет сфокусирован на киберспортивном бизнесе.

Университет в Великобритании будет учить ведению бизнеса в киберспорте

Этот курс впервые появился в Великобритании, однако ориентация на индустрию киберспорта сейчас всё чаще начинает встречаться в американских высших учебных заведениях. Аналогичную практику применяют университеты Дании, Филиппин и других стран.