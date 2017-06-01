Создатели Pokemon Go рассказали о своих доходах от рекламы в игре
За каждого посетителя рекламного покестопа создатели мобильной игры получали до 50 центов.
Фото: © flickr.com/Masaki Tokutomi
Студия Niantic, которая выпустила популярную игру Pokemon Go, отчиталась о своих доходах с рекламы. Рекламодатели платили разработчикам до 50 центов за одного пользователя, который посетил их заведение.
50 центов — доход с одного посещения рекламного покестопа Pokemon Go
По словам разработчиков, среди их партнёров оказались компания Starbucks и японский филиал ресторанов быстрого питания McDonald’s. Студия Niantic сообщила, что рекламные покестопы позволили привлечь более 500 миллионов посетителей.
Доход создателей Pokemon Go от рекламы составил более 250 миллионов долларов. Игра вышла в июле 2016 года.