Создатели Pokemon Go рассказали о своих доходах от рекламы в игре

Студия Niantic, которая выпустила популярную игру Pokemon Go, отчиталась о своих доходах с рекламы. Рекламодатели платили разработчикам до 50 центов за одного пользователя, который посетил их заведение.

50 центов — доход с одного посещения рекламного покестопа Pokemon Go

По словам разработчиков, среди их партнёров оказались компания Starbucks и японский филиал ресторанов быстрого питания McDonald’s. Студия Niantic сообщила, что рекламные покестопы позволили привлечь более 500 миллионов посетителей.