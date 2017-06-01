Депутат Миронов хочет освободить школьников от занятий по выходным

Лидер "Справедливой России" считает, что по субботам лучше проводить мероприятия спортивного и познавательного характера.

Депутат Госдумы и председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал о подготовке законопроектов, освобождающих школьников от занятий и домашних заданий по выходным.

По его словам, дети работают сверхурочно, участвуя в гонке за показателями, которую устраивают взрослые.

— Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера, — цитирует парламентария пресс-служба "Справедливой России".

Миронов отметил, что выходные детям лучше проводить с семьёй, назвав дефицит общения с родными одной из главных причин стрессов у школьников.