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Опубликовано 1 июня 2017, 14:41

Депутат Миронов хочет освободить школьников от занятий по выходным

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Лидер "Справедливой России" считает, что по субботам лучше проводить мероприятия спортивного и познавательного характера.

Депутат Госдумы и председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал о подготовке законопроектов, освобождающих школьников от занятий и домашних заданий по выходным.

По его словам, дети работают сверхурочно, участвуя в гонке за показателями, которую устраивают взрослые.

— Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера, — цитирует парламентария пресс-служба "Справедливой России".

Миронов отметил, что выходные детям лучше проводить с семьёй, назвав дефицит общения с родными одной из главных причин стрессов у школьников.

Депутат надеется, что родители и педагоги поддержат данную инициативу.

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