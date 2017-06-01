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Регион
Опубликовано 1 июня 2017, 19:07

Около 150 граждан России и Украины попали в чёрный список Черногории из-за Крыма

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Киркач

Фото: © РИА Новости/Сергей Киркач

Местное издание отмечает, что в списке оказался Дмитрий Рогозин и Рамзан Кадыров, а кто со стороны Незалежной — неизвестно.

Власти Черногории решили внести в чёрный список 149 граждан России и Украины, запретив им посещать страну. Это связано с тем, что они якобы поддерживают политику, подрывающую суверенитет и независимость Незалежной. Об этом сообщает местное издание b92.

По данным СМИ, черногорские власти сформировали список, основываясь на решении Европейского совета. Причём теперь въезжать в страну нельзя вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, главе Чечни Рамзану Кадырову и многим другим.

При этом, кто именно из украинцев попал в чёрный список, издание не сообщает.

СМИ отмечает, что это решение могло также стать ответом на задержание в аэропорту Домодедово черногорского политика Вуковича, которое произошло 29 мая. Ему предписали вернуться в свою страну тем же утром.

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Олеся Сучилкина
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