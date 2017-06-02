Ubisoft тизерит готовящиеся игры для E3 2017
Компания Ubisoft выпустила ролик со своими играми, которые будут показаны на выставке E3 2017.
Кадр видео "Ubisoft E3 2017 - Line up revealed!". Скриншот © L!FE
В рамках выставки E3 2017, которая пройдёт в начале июня, Ubisoft представит множество новых частей популярных серий: Far Cry 5, South Park: The Fractured But Whole, новую Assassin's Creed, очередную Just Dance The Crew 2.
Также компания подтвердила планы анонсировать несколько новых проектов, среди которых как минимум один не будет являться продолжением существующей франшизы. Одной из игр, которая будет анонсирована на презентации Ubisoft, может стать Mario + Rabbids Kingdom Battle для Nintendo Switch, информация о которой недавно утекла в Сеть.
Ubisoft анонсировала линейку игр для E3 2017
Скриншот © L!FE
Самым ожидаемым анонсом предстоящей презентации является новая часть серии Assassin's Creed. По слухам, на этот раз действие игры развернётся в Древнем Египте, а игровые механики будут значительно переделаны. Анонимные источники сообщают, что новая Assassin's Creed поступит в продажу уже в октябре этого года.