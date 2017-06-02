Ubisoft тизерит готовящиеся игры для E3 2017

Также компания подтвердила планы анонсировать несколько новых проектов, среди которых как минимум один не будет являться продолжением существующей франшизы. Одной из игр, которая будет анонсирована на презентации Ubisoft, может стать Mario + Rabbids Kingdom Battle для Nintendo Switch, информация о которой недавно утекла в Сеть.