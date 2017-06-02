Square Enix работает над игрой совместно с авторами Bulletstorm

Студия People Can Fly объявила о сотрудничестве с компанией Square Enix. Они совместно займутся созданием новой крупной игры.

Представитель Square Enix описал будущий проект как игру, в которую хотела бы сыграть вся команда разработчиков и которая станет отличным дополнением для портфолио компании. Таинственная игра разрабатывается для PC и консолей.

Предположительно, People Can Fly займётся созданием проекта по лицензии Marvel, которую недавно приобрела Square Enix. На данный момент известно, что авторы Tomb Raider и Deus Ex из Crystal Dynamics уже работают над играми по "Мстителям" и "Стражам Галактики".