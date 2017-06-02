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Опубликовано 2 июня 2017, 09:45

Выход Middle-Earth: Shadow of War перенесли на октябрь

WB Games официально объявила, что выход экшена Middle-Earth: Shadow of War задержится на несколько месяцев.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/MiddleearthShadowofWar

Фото: © facebook.com/MiddleearthShadowofWar

На форуме WB Games появилось официальное сообщение, в котором говорится о переносе релиза Middle-Earth: Shadow of War на 10 октября этого года. Изначально игру планировали выпустить в августе.

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Middle-Earth: Shadow of War выйдет в октябре

Фото: © facebook.com/MiddleearthShadowofWar

Middle-Earth: Shadow of War анонсировали в феврале этого года. Игра унаследует систему Nemesis из оригинала, благодаря которой открытый мир будет изменяться в зависимости от действий игрока, а убитых вражеских генералов — заменять новые персонажи. В сиквеле аналогичная система будет применяться и для захвата целых крепостей.

Разработчики также подтвердили, что Middle-Earth: Shadow of War будет представлена на выставке E3 2017.

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Станислав Погорский
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