В Сети появилось изображение приквела Life is Strange

Французский сайт GameKult опубликовал изображение, на котором изображены героини Хлоя и Рэйчел из эпизодической игры Life is Strange. При этом на картинке показаны события до первого сезона игрового сериала.

Скриншот был найден на сайте студии Deck Nine Games, после чего это и другие изображения были удалены. Один из пользователей NeoGAF сообщил, что эта команда разработчиков уже давно работает над приквелом Life is Strange.

Deck Nine Games ранее называлась Idol Minds. Недавно студия сообщила о смене названия и о том, что теперь команда займётся созданием сюжетно-ориентированных игр. Deck Nine Games также сообщила, что работает совместно с крупным издателем над игрой, которая будет представлена на E3 2017. При этом издателем Life is Strange является крупная компания Square Enix.