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Опубликовано 2 июня 2017, 10:14

Автор Payday 2 анонсировал новую игру

Игровой дизайнер экшена про ограбления Payday 2 анонсировал новый кооперативный шутер GTFO.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Бывший игровой дизайнер серии Payday Ульф Андерссон основал собственную студию 10 Chambers Collective, которая работает над кооперативным шутером GTFO. Авторы решили выпустить отдельный трейлер для анонса названия игры.

Разработчики описывают GTFO как хардкорный кооперативный экшен-хоррор на четыре человека. Игрокам предстоит действовать сообща, чтобы выжить в постапокалиптическом сеттинге, полным таинственных угроз.

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Автор Payday 2 анонсировал кооперативный шутер GTFO

Фото © Wikimedia C

По словам Андерссона, GTFO разрабатывается исключительно на собственные деньги команды без вмешательства инвесторов, что позволяет 10 Chambers Collective создавать игру своей мечты. Авторы собираются сделать проект для нишевой аудитории хардкорных любителей кооперативных шутеров.

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Станислав Погорский
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