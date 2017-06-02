Автор Payday 2 анонсировал новую игру

Бывший игровой дизайнер серии Payday Ульф Андерссон основал собственную студию 10 Chambers Collective, которая работает над кооперативным шутером GTFO. Авторы решили выпустить отдельный трейлер для анонса названия игры.

Разработчики описывают GTFO как хардкорный кооперативный экшен-хоррор на четыре человека. Игрокам предстоит действовать сообща, чтобы выжить в постапокалиптическом сеттинге, полным таинственных угроз.

Автор Payday 2 анонсировал кооперативный шутер GTFO Фото © Wikimedia C