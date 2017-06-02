Авторы "Готики" назвали дату выхода своей новой игры
Будущий проект от разработчиков легендарной ролевой игры "Готика" называется ELEX.
Студия Piranha Bytes официально объявила дату выхода своей новой ролевой игры, которая получила название ELEX. Вместе с этим издатель THQ Nordic опубликовал новый кинематографичный трейлер игры.
ELEX — это постапокалиптическая научно-фантастическая RPG. Игроки должны будут путешествовать по большому миру и сражаться за выживание.
ELEX — новая игра от авторов легендарной "Готики"
Ролевая игра ELEX выйдет 17 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.