Авторы "Готики" назвали дату выхода своей новой игры

Студия Piranha Bytes официально объявила дату выхода своей новой ролевой игры, которая получила название ELEX. Вместе с этим издатель THQ Nordic опубликовал новый кинематографичный трейлер игры.

ELEX — это постапокалиптическая научно-фантастическая RPG. Игроки должны будут путешествовать по большому миру и сражаться за выживание.

ELEX — новая игра от авторов легендарной "Готики" Скриншот видео World of Elex