Состоялся анонс Tropico 6
Новый симулятор диктатора теперь полноценно переносит игровую серию в современный мир.
Компания Calypso Media анонсировала Tropico 6 — новую часть симулятора диктатора. Игрокам предстоит возглавить собственную банановую республику, чтобы привести её к последующему процветанию.
Tropico 6 выйдет в 2018 году
К сожалению, сейчас никаких подробностей об игре нет. По всей видимости, игрокам теперь предстоит шагать в ногу со временем: действия Tropico 6 развернутся в современном мире.
Tropico 6 выходит в 2018 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Точная дата выхода будет озвучена позже.