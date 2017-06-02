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Опубликовано 2 июня 2017, 11:12

Состоялся анонс Tropico 6

Новый симулятор диктатора теперь полноценно переносит игровую серию в современный мир.

Скриншот видео OnPSX

Скриншот видео OnPSX

Компания Calypso Media анонсировала Tropico 6 — новую часть симулятора диктатора. Игрокам предстоит возглавить собственную банановую республику, чтобы привести её к последующему процветанию.

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Tropico 6 выйдет в 2018 году

Скриншот видео OnPSX

К сожалению, сейчас никаких подробностей об игре нет. По всей видимости, игрокам теперь предстоит шагать в ногу со временем: действия Tropico 6 развернутся в современном мире.

Tropico 6 выходит в 2018 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Точная дата выхода будет озвучена позже.

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Сергей Сурепин
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