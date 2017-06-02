Состоялся анонс Tropico 6

Компания Calypso Media анонсировала Tropico 6 — новую часть симулятора диктатора. Игрокам предстоит возглавить собственную банановую республику, чтобы привести её к последующему процветанию.

Tropico 6 выйдет в 2018 году Скриншот видео OnPSX

К сожалению, сейчас никаких подробностей об игре нет. По всей видимости, игрокам теперь предстоит шагать в ногу со временем: действия Tropico 6 развернутся в современном мире.