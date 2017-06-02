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Регион
Опубликовано 2 июня 2017, 11:51

В новой GTA будет больше микротранзакций

Издатель Take-Two планирует увеличить прибыль с игры с помощью регулярных платежей от пользователей.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Исполнительный директор издательства Take-Two Штраус Зельник во время конференции Cowen and Company заявил, что необходимо будет увеличивать прибыль за счёт микротранзакций.

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Издатель GTA V увеличит доход за счёт микротранзакций

Фото © Wikimedia Commons

Сейчас платежи, которые совершаются внутри игр, составляют крупную долю доходов Take-Two. По словам руководства, онлайн-режим GTA V принёс издателю около половины общего дохода в 2016 году.

Штраус Зельник добавил, что сейчас Take-Two планирует развивать сегмент микротранзакций. Несмотря на это издатель не будет насильно выжимать деньги из игроков.

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Сергей Сурепин
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