В новой GTA будет больше микротранзакций
Издатель Take-Two планирует увеличить прибыль с игры с помощью регулярных платежей от пользователей.
Фото © Wikimedia Commons
Исполнительный директор издательства Take-Two Штраус Зельник во время конференции Cowen and Company заявил, что необходимо будет увеличивать прибыль за счёт микротранзакций.
Издатель GTA V увеличит доход за счёт микротранзакций
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас платежи, которые совершаются внутри игр, составляют крупную долю доходов Take-Two. По словам руководства, онлайн-режим GTA V принёс издателю около половины общего дохода в 2016 году.
Штраус Зельник добавил, что сейчас Take-Two планирует развивать сегмент микротранзакций. Несмотря на это издатель не будет насильно выжимать деньги из игроков.