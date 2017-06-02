В новой GTA будет больше микротранзакций

Исполнительный директор издательства Take-Two Штраус Зельник во время конференции Cowen and Company заявил, что необходимо будет увеличивать прибыль за счёт микротранзакций.

Издатель GTA V увеличит доход за счёт микротранзакций Фото © Wikimedia Commons

Сейчас платежи, которые совершаются внутри игр, составляют крупную долю доходов Take-Two. По словам руководства, онлайн-режим GTA V принёс издателю около половины общего дохода в 2016 году.