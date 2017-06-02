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Опубликовано 2 июня 2017, 12:28

The Elder Scrolls: Legends вышла в Steam

В Steam стала доступна новая коллекционная карточная игра — в этот раз во вселенной The Elder Scrolls.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Bethesda объявила, что The Elder Scrolls: Legends теперь доступна в Steam. Новая коллекционная карточная игра ранее была доступна только в специальном приложении от Bethesda, теперь её можно загрузить из магазина Valve.

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Карточная игра The Elder Scrolls: Legends появилась в Steam

Фото © Wikimedia Commons

Игра The Elder Scrolls: Legends включает в себя одиночную кампанию; она подходит для ознакомления с правилами и основами нового проекта Bethesda.

Коллекционная карточная игра The Elder Scrolls: Legends в основном предназначена для сражений между игроками.

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Сергей Сурепин
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