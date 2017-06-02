The Elder Scrolls: Legends вышла в Steam
В Steam стала доступна новая коллекционная карточная игра — в этот раз во вселенной The Elder Scrolls.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Bethesda объявила, что The Elder Scrolls: Legends теперь доступна в Steam. Новая коллекционная карточная игра ранее была доступна только в специальном приложении от Bethesda, теперь её можно загрузить из магазина Valve.
Карточная игра The Elder Scrolls: Legends появилась в Steam
Фото © Wikimedia Commons
Игра The Elder Scrolls: Legends включает в себя одиночную кампанию; она подходит для ознакомления с правилами и основами нового проекта Bethesda.
Коллекционная карточная игра The Elder Scrolls: Legends в основном предназначена для сражений между игроками.