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Опубликовано 2 июня 2017, 13:13

Blizzard анонсировала нового персонажа для Heroes of the Storm

Ранее этого героя вы могли уже увидеть в Diablo 3 — другой игре компании Blizzard.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Blizzard анонсировала нового персонажа для своей игры Heroes of the Storm. Разработчики добавят в многопользовательский проект Малтаэля — героя игры Diablo 3.

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В Heroes of the Storm появится персонаж из Diablo 3

Фото © Wikimedia Commons

Пока разработчики не сообщают, когда Малтаэль появится на тестовых и основных серверах игры Heroes of the Storm.

Ранее Blizzard добавила в Heroes of the Storm персонажа D.Va из Overwatch.

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Сергей Сурепин
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