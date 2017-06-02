Blizzard анонсировала нового персонажа для Heroes of the Storm
Ранее этого героя вы могли уже увидеть в Diablo 3 — другой игре компании Blizzard.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Blizzard анонсировала нового персонажа для своей игры Heroes of the Storm. Разработчики добавят в многопользовательский проект Малтаэля — героя игры Diablo 3.
В Heroes of the Storm появится персонаж из Diablo 3
Фото © Wikimedia Commons
Пока разработчики не сообщают, когда Малтаэль появится на тестовых и основных серверах игры Heroes of the Storm.
Ранее Blizzard добавила в Heroes of the Storm персонажа D.Va из Overwatch.