Глава Минтруда прогнозирует сокращение рабочего дня до двух часов

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в XXI веке может существенно сократиться рабочий день россиян. Он отметил, что при этом зарплаты будут расти.

— Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами, — сказал глава Минтруда в ходе панельной сессии "Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда" на ПМЭФ-2017.