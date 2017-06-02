Глава Минтруда прогнозирует сокращение рабочего дня до двух часов
Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Свободное время люди смогут посвятить спорту и приумножению культурных ценностей.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в XXI веке может существенно сократиться рабочий день россиян. Он отметил, что при этом зарплаты будут расти.
— Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами, — сказал глава Минтруда в ходе панельной сессии "Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда" на ПМЭФ-2017.
По словам Топилина, этому поспособствуют роботы, которые не могут полностью заменить человека, однако значительно облегчат трудовую деятельность.
Свободное время граждане России смогут посвятить семье, культуре и спорту.