СМИ: Экс-депутата Госдумы попытались похитить под Киевом
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Владимир Крупчак владел Архангельским ЦБК на территории России, а потом переехал на Украину.
Украинским СМИ стала известна личность гражданина РФ, которого пытались похитить под Киевом. Им оказался бывший депутат российской Государственной думы, а ныне владелец обуховского картонного комбината Владимир Крупчак.
Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры задержали в Обухове Киевской области группу лиц, которые намеревались похитить и переправить предпринимателя обратно на родину.
Добавим, с 2000 по 2003 год Владимир Ярославович занимал пост председателя комиссии по экологии, лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу в Архангельском областном собрании депутатов. В период с 2004 по 2007 год был депутатом Государственной думы РФ IV созыва Федерального собрания РФ, членом фракции "Единая Россия" и председателем Подкомитета по лесным ресурсам Комитета по природным ресурсам и природопользованию.