СМИ: Экс-депутата Госдумы попытались похитить под Киевом

Ранее сотрудники СБУ и прокуратуры задержали в Обухове Киевской области группу лиц, которые намеревались похитить и переправить предпринимателя обратно на родину.

Добавим, с 2000 по 2003 год Владимир Ярославович занимал пост председателя комиссии по экологии, лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу в Архангельском областном собрании депутатов. В период с 2004 по 2007 год был депутатом Государственной думы РФ IV созыва Федерального собрания РФ, членом фракции "Единая Россия" и председателем Подкомитета по лесным ресурсам Комитета по природным ресурсам и природопользованию.