Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 08:42

EA анонсировала Need for Speed Payback

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Payback.

Скриншот видео Electronic Arts Russia

Скриншот видео Electronic Arts Russia

EA представила первый трейлер гоночной игры Need for Speed Payback.

На этот раз действие перенеслось в город Фортуна-Вэлли, игровой аналог Лас-Вегаса. Игрок возглавит команду гонщиков, которая будет противостоять крупной преступной организации "Дом". Поклонники игры уже сравнили трейлер Payback с последними фильмами серии "Форсаж".

image

EA выпустила дебютный трейлер Need for Speed Payback

Скриншот видео Electronic Arts Russia

Need for Speed Payback выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 10 ноября. До этого игра будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • форсаж
  • ea
  • e32017
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar