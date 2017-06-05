EA анонсировала Need for Speed Payback

На этот раз действие перенеслось в город Фортуна-Вэлли, игровой аналог Лас-Вегаса. Игрок возглавит команду гонщиков, которая будет противостоять крупной преступной организации "Дом". Поклонники игры уже сравнили трейлер Payback с последними фильмами серии "Форсаж".

Need for Speed Payback выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 10 ноября. До этого игра будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня.