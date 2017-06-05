Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2017, 09:49

Мультиплеер на Nintendo Switch станет платным в 2018 году

Nintendo сообщила подробности будущего платного онлайн-сервиса для консоли Switch.

Фото: &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Nintendo рассказала, как будет работать платная подписка для владельцев консоли Switch. Она будет представлять собой более дешёвый аналог Xbox Live Gold и PS Plus.

image

Платная онлайн-подписка для Nintendo Switch появится в 2018 году

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Годовая подписка будет стоить 60 долларов, а также будут доступны варианты приобретения абонемента на три месяца за восемь долларов или на один месяц за четыре доллара. Региональные цены для Европы и России пока не сообщаются.

Платная подписка будет давать доступ к сетевым режимам, а также каждый месяц подписчики будут получать игру из подборки классических хитов Nintendo. В качестве примера бесплатных игр Nintendo назвала Super Mario Bros. 3, Balloon Fight и Dr. Mario.

Все перечисленные онлайн-сервисы для Switch планируют запустить где-то в 2018 году. До этого игра по Сети будет оставаться бесплатной для всех владельцев консоли.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar