Мультиплеер на Nintendo Switch станет платным в 2018 году

Nintendo рассказала , как будет работать платная подписка для владельцев консоли Switch. Она будет представлять собой более дешёвый аналог Xbox Live Gold и PS Plus.

Годовая подписка будет стоить 60 долларов, а также будут доступны варианты приобретения абонемента на три месяца за восемь долларов или на один месяц за четыре доллара. Региональные цены для Европы и России пока не сообщаются.

Платная подписка будет давать доступ к сетевым режимам, а также каждый месяц подписчики будут получать игру из подборки классических хитов Nintendo. В качестве примера бесплатных игр Nintendo назвала Super Mario Bros. 3, Balloon Fight и Dr. Mario.

Все перечисленные онлайн-сервисы для Switch планируют запустить где-то в 2018 году. До этого игра по Сети будет оставаться бесплатной для всех владельцев консоли.